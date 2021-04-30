Son dakika haber: Ani karar kazaya davetiye çıkarttı: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Ani karar kazaya davetiye çıkarttı: 1 kişi yaralandı

KÜTAHYA - Kütahya'da seyir halindeyken ani karar ile ters istikamette dönüş yapmak isteyen araç kazaya neden oldu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Bölcek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde meydana geldi. Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı istikametinden gelen Reyhan Zengin idaresinde ki 43 DT 773 Plakalı araç ters istikamette dönmek istediği esnada aynı istikamette seyir halinde olan Şenol kurum idaresindeki 43 UK 546 plakalı araca çarptı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada çarpışmanın etkisi ile Neslihan kurum yaralandı. Çarpışma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü refüje çıktı, her iki araçta da büyük hasar meydana geldi. Kaza nedeni ile bir süre trafik akışının sağlanamadığı kazada neyse ki korkulan olmazken, yaralı 112 ekiplerinde evliya çelebi eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. İki aracın Çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.