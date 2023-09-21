Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Son Güncelleme: 21.09.2023 09:09

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç yoldan çıkarak beton menfeze çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL BETON MENFEZE ÇARPTI

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 5. kilometresi Kayı Köyü Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Domaniç ilçesine gitmekte olan Kasım Y. yönetimindeki hafif ticari araç yoldan çıkarak, beton menfeze çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, İsmail Y. (69) ve Naile Y., (67) olay yerinde hayatını kaybederken, Kasım Y. (40) ve Yasin Y., (46) de yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan çocuğa beddua eden Gülben Ergen'e tepki yağıyor
09:32 Mansur Yavaş: 65 yaş üstünü ücretsiz taşımayı reddeden özel halk otobüslerine gereken yapılacak
09:25 Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde 10 dakika içinde verdiği kararlarla geceye damga vurdu
08:48 Davutoğlu'ndan, Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan gencin tutuklanmasına tepki
08:45 Starlink Türkiye’de erişime açılıyor mu? Elon Musk'ın talebi sonrası BTK ve SpaceX yetkilileri toplandı
08:44 Polonyalı haddini aştı! Kopenhag'ın kalecisinden Galatasaray maçı sonrası skandal benzetme
08:41 Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıldır özel dersler aldığı ortaya çıktı
08:10 Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 19 yaşındaki genci vurarak öldürdü
08:03 Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
07:48 Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 10:05:45. #1.13#
SON DAKİKA: Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement