Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL BETON MENFEZE ÇARPTI

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 5. kilometresi Kayı Köyü Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Domaniç ilçesine gitmekte olan Kasım Y. yönetimindeki hafif ticari araç yoldan çıkarak, beton menfeze çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, İsmail Y. (69) ve Naile Y., (67) olay yerinde hayatını kaybederken, Kasım Y. (40) ve Yasin Y., (46) de yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.