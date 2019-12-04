Kütahya'da trafik kazası 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde 3 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 3'üncü kilometredeki Sporkent kavşağında meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen sürücü, kullandığı 43 APP 021 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücüyle birlikte 3 kişi yaralanırken, 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.