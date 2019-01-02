Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya
'da otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Kızılcaören- İhsaniye
Karayolu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kazım Dönmez idaresindeki 64 ED 550 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü Kazım Dönmez, araçta yolcu olarak bulunan Adem Yüksel
, Hüseyin Yüksel
yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
Ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA