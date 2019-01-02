Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

44 dakika önce

Kütahya'da otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kütahya'da otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Kızılcaören- İhsaniye Karayolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Dönmez idaresindeki 64 ED 550 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Kazım Dönmez, araçta yolcu olarak bulunan Adem Yüksel, Hüseyin Yüksel yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

İhsaniye, Kızılcaören, Kütahya, 3. Sayfa
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