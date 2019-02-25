Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ceza infaz kurumuna ait minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ceza infaz kurumuna ait minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Bilal Ilgın (40) yönetimindeki Tavşanlı Ceza İnfaz Kurumuna ait 43 AJ 660 plakalı minibüs, Tavşanlı-Kütahya Çevre Yolu'ndaki Çukurköy Kavşağı'nda, Hasan Yılmaz'ın (58) kullandığı 43 UF 527 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler ile minibüsteki infaz koruma memuru İbrahim Uğraş (31) yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan, minibüsün devrilerek sürüklenmesi çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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