Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
30 dakika önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Talip Okumuş yönetimindeki 43 AAJ 343 plakalı otomobil, Çamlıca
köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi.
Kazada sürücü, eşi Havva ve oğlu Samet Okumuş ile İhsan ve Kadriye Aşkın yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:49 Kaynak: AA
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