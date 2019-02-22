Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

30 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Talip Okumuş yönetimindeki 43 AAJ 343 plakalı otomobil, Çamlıca köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi.


Kazada sürücü, eşi Havva ve oğlu Samet Okumuş ile İhsan ve Kadriye Aşkın yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:49 Kaynak: AA

Domaniç, Kütahya, Güncel
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