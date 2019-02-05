Kütahya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
16 dakika önce
Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kütahya
'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya- Eskişehir
karayolunun 38. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim Yalçın
yönetimindeku 43 AAN 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü İbrahim Yalçın, Zeliha Yalçın (3), Savaş Yalçın (18), Murat Taşçı (24), Muazzez Yalçın (40) ve Yaşar Yalçın
(42) yaralandı.
Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:54 Kaynak: İHA
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