Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

16 dakika önce

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 38. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Yalçın yönetimindeku 43 AAN 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü İbrahim Yalçın, Zeliha Yalçın (3), Savaş Yalçın (18), Murat Taşçı (24), Muazzez Yalçın (40) ve Yaşar Yalçın (42) yaralandı.

Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:54 Kaynak: İHA

Eskişehir, İbrahim Yalçın, Kütahya, 3. Sayfa
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