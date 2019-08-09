Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralı

Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı- Harmancık
kara yolu Derbent
kavşağında Emre Özer
(28) yönetimindeki 54 BM 505 plakalı otomobil ile Ahmet Kaya
'nın (47) kullandığı 43 UP 705 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Müge (28) ve Nisa Özer (1) ile Zehra (45), Ebrar (10) ve Mine Kaya
(15) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.