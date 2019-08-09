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Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralı

17 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı- Harmancık kara yolu Derbent kavşağında Emre Özer (28) yönetimindeki 54 BM 505 plakalı otomobil ile Ahmet Kaya'nın (47) kullandığı 43 UP 705 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Müge (28) ve Nisa Özer (1) ile Zehra (45), Ebrar (10) ve Mine Kaya (15) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Kaya, Harmancık, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:54 Kaynak: AA
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