Üye Girişi
Kütahya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kütahya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

03.02.2022 16:32
Kütahya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yuşa Tarık Koçer yönetimindeki 45 AFZ 358 plakalı otomobil, Gediz- Simav çevre yolu Murat Dağı Kavşağı'nda, Muzaffer Demir'in kullandığı 26 PN 519 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan sürücüler Koçer ve Demir ile araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Muzaffer Demir, Murat Dağı, Otomobil, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:41:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement