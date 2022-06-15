Kütahya 'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kütahya'da trafik kazasında baba öldü, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika

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