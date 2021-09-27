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Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

27.09.2021 18:36
Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Kütahya'da kullandığı motosikletin kaza yapması sonucu ağır yaralanan Nazlı Asıldan, 70 günden bu yana verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kütahya'da 2 ay önce meydana gelen feci kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Nazlı Asıldan (21), 70 gündür verdiği yaşam savaşını kaybederek sevenlerini yasa boğdu.

HERKES ONUN İÇİN DUA EDİYORDU

Kütahya- Eskişehir kara yolu Fuar Kavşağı'nda 19 Temmuz'da, A.Ş. yönetimindeki 43 ACH 332 plakalı otomobil ile çarpışan 43 AAY 552 plakalı motosikletin sürücüsü Nazlı Asıldan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 70 günlük tedavi sürecine rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet tutkunu genç kızdan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çalca Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Baba Raif Asıldan'ın yakınlarına, kaza yapar endişesiyle kızını motosiklet tutkusundan vazgeçiremediğini, bu nedenle 2 yıl önce çok istemesine rağmen kızına motosiklet almadığını, ancak kendisinin çalışarak kazandığı parayla aldığını söylediği belirtildi.

Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Eskişehir, Otomobil, Kütahya, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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