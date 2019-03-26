Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Trafik Polislerinin Yeni Üniforması Tanıtıldı

Kütahya'da Trafik Polislerinin Yeni Üniforması Tanıtıldı

42 dakika önce

Kütahya'da, trafik polislerince kullanılmaya başlanan yeni üniformanın tanıtımı yapıldı.

Kütahya'da Trafik Polislerinin Yeni Üniforması Tanıtıldı, System.String[]
Kütahya'da, trafik polislerince kullanılmaya başlanan yeni üniformanın tanıtımı yapıldı.


Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinde düzenlenen programda, trafik polislerinin yeni üniformasını inceledi.

Toraman, bu üniformanın trafik polislerine hayırlı olması temennisinde bulundu.


Vali Toraman'a bilgi veren İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, trafik polislerinin yeni üniformasıyla daha görünür olacağını ve trafik kazalarında da azaltıcı özelliği olacağını söyledi.

18 Mart'tan itibaren 81 ilde trafik polislerinin yeni kıyafetleriyle görev yapmaya başladığını belirten Çevik, şöyle konuştu:

"Yeni kıyafetler, halkımıza daha iyi hizmet verebilmek ve görünürlüğü daha iyi sağlamak adına uygulanan bir projeydi. Kütahya'da da Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak biz de yeni kıyafetlerimizle hizmet vermeye başladık. Kıyafetleri kullandığımız günden bu yana halkımızdan aldığımız tepkiler son derece olumlu. Farkındalık olması amacıyla da İl Emniyet Müdürü olarak ben de zaman zaman bu kıyafetleri giyerek görev yapıyorum. Yeni kıyafetler oldukça rahat ve hareket kabiliyeti bakımından da oldukça kullanışlı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:34 Kaynak: AA

Hasan Çevik, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz BBP'nin Gölbaşı Adayı Yücel'den Mansur Yavaş'a Destek: Oyumu Size Atacağım Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Trafik Polislerinin Yeni Üniforması Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]