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Kütahya'da traktör devrildi: 1 yaralı

21 dakika önce

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Sefa köyü yakınlarında odun yüklü traktör devrildi.

Kütahya'da traktör devrildi: 1 yaralı, System.String[]
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Sefa köyü yakınlarında odun yüklü traktör devrildi. Kazada, traktörde bulunan Kadir Keskin Numan yaralandı.

Kaza, Domaniç ilçesi Sefa Köyü yakınlarında meydana geldi. Enver Cengiz'in kullandığı 16 H 4368 plakalı odun yüklü traktör, kum ocağı mevkisinde devrildi. Yan yatan traktörde bulunan Kadir Keskin Numan yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı. Sürücü Enver Cengiz'in yara almadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Tahya
Kadir Keskin, Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:51 Kaynak: DHA
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