Son Dakika Haberleri: Kütahya'da traktör sayısı azaldı, pulluk sayısı arttı
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Kütahya'da traktör sayısı azaldı, pulluk sayısı arttı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan 2018 yılı geçici verilerine göre; Kütahya'da traktör sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azalarak 25 bin 241'e, pulluk sayısı yüzde 0,1 artarak 24 bin 300'e çıktı.

Kütahya'da traktör sayısı azaldı, pulluk sayısı arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan 2018 yılı geçici verilerine göre; Kütahya'da traktör sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azalarak 25 bin 241'e, pulluk sayısı yüzde 0,1 artarak 24 bin 300'e çıktı.


Kütahya'da ayrıca 280 biçerdöver ve 8 bin 39 ekim makinesinin mevcut olduğunu ifade eden TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol," Bu çerçevede Kütahya, Türkiye'deki traktörlerin yüzde 1,9'una, pullukların yüzde 1,8'ine, ekim makinelerinin yüzde 1,7'sine ve biçerdöverlerin yüzde 1,6'sına sahiptir. Kütahya, Türkiye'de en fazla traktör sayısına sahip 19., en fazla ekim makinesine sahip 18., en fazla pulluğa sahip 21. ve en fazla biçerdövere sahip 18. il konumundadır" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
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