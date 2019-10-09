Son Dakika Haberleri: Kütahya'da tren kamyonete çarptı 2 yaralı
Son Dakika Güncel Kütahya'da tren kamyonete çarptı 2 yaralı

Kütahya'da tren kamyonete çarptı 2 yaralı

39 dakika önce

Kütahya'da tren kamyonete çarptı 2 yaralıKÜTAHYA'da yük treni kontrolsüz hemzemin geçitte elektrik kablosu yüklü kamyonete çarptı.

Kütahya'da tren kamyonete çarptı 2 yaralı

KÜTAHYA'da yük treni kontrolsüz hemzemin geçitte elektrik kablosu yüklü kamyonete çarptı. Kazada kamyonetteki 2 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 07.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şehit Üstçavuş Şekip Erdem Caddesi üzerinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Furkan Gönültaş idaresindeki elektrik kablosu yüklü 34 MJZ 77 plakalı kamyonete 33311 sefer sayılı makinist Y.Ö. idaresindeki yük treni çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Furkan Gönültaş ve yanındaki Kadir Gencer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya'da tren kamyonete çarptı 2 yaralı

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
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