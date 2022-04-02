Kütahya'da tüfek tamircisi ailenin mesleğini iki kardeş sürdürüyor - Son Dakika
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Kütahya'da tüfek tamircisi ailenin mesleğini iki kardeş sürdürüyor

02.04.2022 09:37
Kütahya'da tüfek tamircisi ailenin mesleğini iki kardeş sürdürüyor

Kütahya'da iki kardeş, amca ve baba mesleği olan tüfek tamirciliğini 37 yıldır yapıyor.

Kütahya'da iki kardeş, amca ve baba mesleği olan tüfek tamirciliğini 37 yıldır yapıyor.

Mehmet ve Yüksel Gültekin kardeşler, ailenin geleneği haline gelen mesleğe Paşam Sultan Mahallesi Kurşunlu Sokak'taki iş yerinde devam ediyor.

Tamir için kendilerine getirilen tüfekleri dolu olup olmadığını kontrol ederek teslim alan kardeşler, güvenli bir iş ortamı için gerekli şartları oluşturarak çalışıyor.

Usta kardeşlerin müşterileri ise ruhsat sahibi avcılar ile sürülerini korumak için tüfek taşıyan çobanlardan oluşuyor.

59 yaşındaki Yüksel Gültekin, yaptığı açıklamada, aile olarak 70 yıldır tüfek tamirciliğiyle uğraştıklarını söyledi.

Mesleğin baba mirası olduğunu belirten Gültekin, şöyle konuştu:

"Babam ve amcalarım tüfek tamirciliğini uzun yıllar birlikte yapmışlar. Daha sonra 1969 yılında babam ayrılarak kendi başına sürdürmeye başlamış. Ağabeyimle bir süre sanayide başka işlerde çalıştıktan sonra babamın yönlendirmesiyle 1985'te bu işe başladık."

Tek kırma, çifte ve otomatik gibi bütün tüfekleri onarabildiklerini aktaran Gültekin, kırılan dipçikleri ahşaptan sıfırdan üretebildiklerini, ayrıca namlu boşluğu, iğne değişimi, kundak verniği gibi birçok tamiri yapabildiklerini dile getirdi.

Mehmet Gültekin ise gelişen teknolojiyle tüfek türlerinin de değiştiğini, buna ayak uydurmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bizden sonra bu işi yapacak kimse olmayacak. Mesleğimiz oldukça zor. Bunun için bu işe heves eden de yok. Kardeşimle bu işin son temsilcileriyiz." dedi.

Gültekin, tüfek tamirciliğinin yanı sıra bıçak bileme işi de yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kütahya'da tüfek tamircisi ailenin mesleğini iki kardeş sürdürüyor
Kütahya'da tüfek tamircisi ailenin mesleğini iki kardeş sürdürüyor
Kütahya'da tüfek tamircisi ailenin mesleğini iki kardeş sürdürüyor
Kütahya'da tüfek tamircisi ailenin mesleğini iki kardeş sürdürüyor

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Yüksel Gültekin, Kütahya, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da tüfek tamircisi ailenin mesleğini iki kardeş sürdürüyor - Son Dakika


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