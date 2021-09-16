Kütahya'da turizm patlaması: Ziyaretçi sayısında yüzde 20 artış - Son Dakika

Kütahya'da turizm patlaması: Ziyaretçi sayısında yüzde 20 artış

Yılın ilk 6 ayında Kütahya'yı 300 bin yerli ve yabancı turist konaklamalı olarak ziyaret etti

KÜTAHYA - Tarihi ve kültürel zenginliğe sahip Kütahya, bu yılın ilk 6 ayında 300 bine yakın kişiyi ağırladı. Pandemiye rağmen konaklayan ziyaretçi sayısı ise geçmiş yıla oranla yüzde 20 artış gösterdi.

Her geçen gün turizm potansiyelini artıran Kütahya'ya 2020 yılında 500 bin turist gelirken, kent 2021 yılının ilk 6 ayında 300 bin turisti konuk etti.

Koronavirüs salgınına rağmen konaklama ziyaretçi sayının geçmiş yıla oranla yüzde 20 artış olduğunu dile getiren Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, "İlimize kültür ve turizm anlamında katma değer sağlayıcı bütün çalışmaların altına bütün paydaşlarımız ile birlikte imza atmanın gayretindeyiz. İlimizde Çavdarhisar Aizonai, Frig Vadisi, Germiyan Sokak Seyitömer Höyük'deki devam eden kazı ve son olarak Tavşanlı Höyük'deki gibi kazıları gibi bütün bu destinasyonları turizme kazandırarak ilimize gelen konaklama turist sayısını artırmak istiyoruz. Son bir buçuk, iki yıldır dünyada ve ülkemiz pandemi ve kovid ile mücadele ediyoruz. Biz bütün bu olumsuzluklara rağmen, üniversite şehri olarak Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrencilerimizin olmamasına rağmen 2020 yılı içinde konaklamalı olarak yaklaşık 500 bin misafirimizi konuk ettik. Arkeoloji Müzesi, Çini müzesi, Kossuth evi ve Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti olmak üzere müzelerimize de yaklaşık 35 bin ziyaretçi geldi. Bu yıl 2021 yılının ilk 6 ayında ise konaklamalı ziyaretçimizde yüzde 20 artış ile 300 bin misafirimizi ilimizde konaklamalı olarak misafir etti. Arkeoloji müzesi, Çini müzesi, Kossuth evi ve Çavdarhisarhisar Aizonai gibi müzelerde ise 15 bin misafirimiz ziyaret etti. Sayıların yıl sonuna kadar biz artacağına olan inancımız tamdır" diye konuştu.