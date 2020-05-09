Kütahya'da Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Kütahya'da eğitim camiası ile imam hatip mezunları, öğretmenleri, idarecileri, öğrencileri ve velileri, Türk Kızılay'a kan bağışı desteği verdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün çağrısı üzerine Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek vermek için harekete geçtiklerini belirtti.



Kampanyayı okullara ve eğitim camiasına duyurmalarının ardından ciddi bir katılım olduğunu ifade eden Başyiğit, şunları kaydetti:



"Kampanyaya Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu ile başladık. Okulumuzun idarecileri, öğretmenleri, velileri ve yakınları, kan bağışı yaptı. Bundan sonra her gün bir imam hatip ortaokulu ve lisesinin koordinatörlüğünde akşamları kan bağışı işlemleri devam edecek. Artan kan ihtiyacını inşallah elimizden geldiğince karşılamış olacağız."

Kütahya İmam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mustafa Önsay da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde bir araya geldiklerini ve kampanyaya destek vermekten büyük onur duyduklarını söyledi.



"Kanımızda iyilik var" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin de bütün kurumları destek vermeye davet etti.