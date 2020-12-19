Son dakika: Türk Kızılay sokağa çıkma kısıtlamasında da ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırıyor - Son Dakika

Kütahya'da Türk Kızılay ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarına devam ediyor.

Türk Kızılay Derneği Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.

Salgın sürecinin başından itibaren devlete destek olmaya devam ettiklerini dile getiren Tekin, şunları söyledi:

"Türk Kızılay Kütahya Şubesi olarak sokağa çıkma kısıtlamalarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılara destek vermenin yanı sıra sadece bize yapılan müracaatlara da cevap veriyoruz. Durumlarını değerlendirdiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda ve hijyen kolisi, maddi yardım veya gıda kartı yardımında bulunuyoruz. Bu yardım faaliyetlerimizi bizimle aktif olarak çalışan 112 gönüllümüzle birlikte yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre gönüllülerimizi yönlendiriyoruz. Düzenli olarak yaptığımız yardımların yanında salgın sürecinde de yaklaşık 1200'e yakın aileye yardımcı olduk."

Kütahya'da hızlı bir şekilde teşkilatlandıklarını da aktaran Tekin, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.