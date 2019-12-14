Kütahya'da ücretsiz wi-fi - Son Dakika
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Kütahya'da ücretsiz wi-fi

6 saat önce

Belediye Başkanı Alim Işık'ın, imar, çevre ve şehircilik projeleri arasında yer alan 'Akıllı kent Kütahya' uygulaması hayata geçiriliyor.

Kütahya'da ücretsiz wi-fi, System.String[]

Belediye Başkanı Alim Işık'ın, imar, çevre ve şehircilik projeleri arasında yer alan 'Akıllı kent Kütahya' uygulaması hayata geçiriliyor.


Akıllı Kent Kütahya projesi kapsamında vatandaşların, internetin tüm imkanlarından ücretsiz wi-fi aracılığı ile sevdikleriyle iletişimleri kopmadan 7-24 faydalanabilecek.


Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın seçim vaatleri gerçekleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Sevgi Yolu girişi, Küçük Park önü ve Zafer Meydanı'na, şehir yapısına uygun çini motifleri kullanılarak kurulan, wi-fi noktalarında cep telefonu şarj istasyonu ve engelli şarj ünitesi ile engelli hemşehrilerimizin de akülü araçlarını 7 gün 24 saat şarj ederek yollarına devam edebilmeleri sağlanacaktır. - KÜTAHYA

Alim Işık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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