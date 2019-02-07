Kütahya'da Ulaşıma Kar Engeli

Kütahya'yı Eskişehir, Bursa ve İstanbul'a bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kütahya'yı Eskişehir, Bursa ve İstanbul'a bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.



İl genelinde yağmurun ardından aniden başlayan kar yağışı, özellikle şehirler arası yollarda ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Kütahya kent merkezini Eskişehir, Bursa ve İstanbul'a bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Yolda çok sayıda hasarlı trafik kazası da meydana geldi.



Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.





Öte yandan, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden yolcu otobüslerinin de çıkışına izin verilmiyor.

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