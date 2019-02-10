Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Üniversite Öğrencileri Sultan Abdülhamid Han İçin Mevlit Okuttu

Kütahya'da Üniversite Öğrencileri Sultan Abdülhamid Han İçin Mevlit Okuttu

35 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Milli Değerleri Yaşatma Topluluğu Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid için mevlit-i şerif okuttu.

Kütahya'da Üniversite Öğrencileri Sultan Abdülhamid Han İçin Mevlit Okuttu, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Milli Değerleri Yaşatma Topluluğu Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid için mevlit-i şerif okuttu. Merkez Ali Paşa Camii'nde okutulan mevlite gençlerin katılımı yoğun oldu.

Osmanlı devletinin 34'ncü padişahı olan ve uyguladığı politikalar ile 33 yıl boyunca tahtta kalan Sultan Abdülhamid Han, Dumlupınar Üniversitesi Milli Değerleri Yaşatma Topluluğu tarafından Ali Paşa Camii'nde okutulan mevliti şerif programıyla yad edildi. Derdimiz şanlı Osmanlı ve Türk tarihini gençlerle paylaşmak diyen topluluk başkanı Alparslan Dinçer programların devam edeceğini söyledi. Erdinç, "Bugün Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Milli Değerleri Yaşatma Topluluğu olarak Abdülhamid Han'ın vefanın 101'nci yıl dönümünde onu anmak için bir mevlit-i şerif programı düzenledik. Amacımız bu tür etkinliklerle şanlı Osmanlı tarihini, şanlı Türk tarihini gençlerimize anlatabilmek. Bu noktada öğrenciler olarak elimizden geleni yapmanın derdindeyiz. Bizler de burada bugün Ali Paşa Camii'nde bir mevlit programı tertip ettik. Etkinliklerle amacımız Sultan Abdülhamid Han'ın çeşitli spekülasyonlarla yanlış tanıtılmasının önüne geçmek" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:30 Kaynak: İHA

Han, Kütahya, Sultan Abdülhamid, Güncel
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