Son Dakika Haberleri: Kütahya'da üniversite öğrencilerine "GiysiBank" desteği
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Kütahya'da üniversite öğrencilerine "GiysiBank" desteği

2 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, öğrencilerin giysi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla kurulan "GiysiBank" törenle hizmete girdi.

Kütahya'da üniversite öğrencilerine

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığınca, öğrencilerin giysi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla kurulan "GiysiBank" törenle hizmete girdi.

Türkiye Kızılay Derneği Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle mağaza formatında oluşturulan GiysiBank'tan, ihtiyaç sahibi öğrenciler ücretsiz yararlanabilecek.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, yemek ve barınmanın yanında öğrencilerin giyinme ihtiyaçlarını da karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin, Osmanlı dönemindeki sadaka taşı uygulamasını hatırlattığını dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Geçmişte, zekatı, sadakası olan sadaka taşlarına bırakır, ihtiyacı olan da gider ve ihtiyacı kadarını alırmış. Bu uygulama yıllarca devam etmiş. GiysiBank Projesi tam da buna benziyor. İhtiyaç fazlası olan buraya gönderiyor, öğrencilerimiz de gelip alıyor. Uygulamanın devamlılığını takip edeceğim. Kızılay ve hayırsever vatandaşlardan yardım etmelerini ısrarla talep ediyoruz."

Uysal, dönem içinde üç farklı giysinin alınabileceğini anlattı.

Türk Kızılayı Kütahya Şube Başkan Vekili Talha Tekin de imzaladıkları protokol kapsamında ellerindeki kullanılmamış ürünleri üniversite yetkililerine teslim ettiklerini belirtti.

Projeyi desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Tekin, "Projemizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu proje inşallah Türkiye'ye örnek olur." dedi.

Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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