Kütahya'da üniversite öğrencilerine KADES Uygulaması anlatıldı - Son Dakika
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Kütahya'da üniversite öğrencilerine KADES Uygulaması anlatıldı

28.04.2022 14:26
Kütahya'da üniversite öğrencilerine KADES Uygulaması anlatıldı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) Uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yapıldığı bildirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) Uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikte yapılan açıklamada," Kütahya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelimizce 17- 23 Nisan tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesinde 52 sınıfta bin 735 öğrenciye ulaşılarak KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Dumlupınar, Kütahya, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da üniversite öğrencilerine KADES Uygulaması anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da üniversite öğrencilerine KADES Uygulaması anlatıldı - Son Dakika
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