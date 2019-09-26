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Kütahya'da üniversite öğrencilerine ulaşım kolaylığı

54 dakika önce

Kütahya'da öğrencilerin ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonunda merkezden Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne gelen tüm hatların son durağı yerleşke içi Yurtlar Bölgesi olarak belirlendi.

Kütahya'da üniversite öğrencilerine ulaşım kolaylığı, System.String[]

Kütahya'da öğrencilerin ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonunda merkezden Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne gelen tüm hatların son durağı yerleşke içi Yurtlar Bölgesi olarak belirlendi.


Yeni güzergaha göre; A-1, 7, 7-A, 7-B ve 17 no'lu hatların üniversiteye girişleri, üst kapıdan yapılacak ve bu hatların son durak olan yurtlar bölgesine gitme uygulaması sürdürülecek. Ring seferi düzenleyen 16 No'lu hattın güzergahı Andız Yurtlar bölgesinden başlayarak, Hezar Dinari Erkek Öğrenci Yurdu - Emine Gülbahar Hatun Erkek Öğrenci Yurdu - Dokuzlar güzergahını izleyerek,- DPÜ Alt Giriş - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi - Fen Edebiyat Fakültesi - Mühendislik Fakültesi - Güzel Sanatlar Fakültesi - Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Eğitim Fakültesi - İslami İlimler Fakültesi - Yabancı Diller Yüksekokulu - Yurtlar Bölgesi - Yeni KYK Yurdu - Tıp Fakültesi olarak düzenlenecek ve aynı hat üzerinden dönerek ring sefer tamamlanacak.


16 No'lu hat, abonman sistemiyle çalışacak, abonman olmayanlar 75 kuruş karşılığında yararlanacaklar.


16 no'lu hattın bir aylık abonman ücretinin 30 TL ve bu hatta abonman olanların sınırsız biniş hakkı olacak.16 No'lu hat için hafta içi en çok 15 dakika, hafta sonu 30 dakika aralıklarla hareket edecek. Hafta içi öğrenci yoğunluğuna göre, seferlerin başlangıçları arasındaki süre 2 dakikaya kadar indirilebilecek. - KÜTAHYA

Evliya çelebi Yerleşkesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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