Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

25.09.2022 16:16
Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kütahya'da ürettiği sahte içkiyi pet şişelerde sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da ürettiği sahte içkiyi pet şişelerde sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Mecidiye Mahallesi'ndeki bir dükkanda sahte içki üretilip satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Belirlenen dükkana operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 500 mililitrelik 40 pet su şişesinde sahte içki, alkol üretiminde kullanılan aroma, 17 mililitre anason yağı, 4 alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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