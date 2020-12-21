Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 57,28 gram bonzai, 2,4 gram metamfetamin ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 13 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA