Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı

22.03.2022 10:11
Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma şüphelisi 10 şahıs 5.54 gram metamfetamin maddesi, 10.19 gram bonzai maddesi ve 1 adet payp ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı
Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu kullanan ve bulunduran 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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