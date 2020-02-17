Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da uyuşturucu madde bulundurmak suçu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Kütahya'da uyuşturucu madde bulundurmak suçu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
7 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi Demirbilek mahallesinde Y. G isimli şahsın evinde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.G gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ise evin mutfak bölümünde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı bulundu. Şahıs şüpheli sıfatıyla ifadesinin ve kan kıl, idrar örneklerinin alınması için karakola götürüldü. - KÜTAHYA
Son Dakika İç çamaşırından uyuşturucu çıktı Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Son dakika: Cizre'de kaymakamlık binasının 5'inci katından aşağı atlayan vatandaş hayatını kaybetti