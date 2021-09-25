Kütahya'da uyuşturucu madde, kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu madde, kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde, kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde, kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda, 75,32 gram bonzai, 3,34 gram metamfetamin,14 adet sentetik uyuşturucu hap,1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenek, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. İl merkezinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 litre kaçak alkol ve 12 adet boş viski şişesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Son Dakika

Kendini din alimi olarak tanıtarak, kadınları cinsel ilişkiye zorladı! Kayda aldığı görüntülerle şantaj yapmış

Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş

Son dakika: Meteoroloji'den iki kente turuncu kodlu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesine dikkat çektiler

Taliban'ın radarına 21 bin saf altından oluşan ünlü Baktriya hazinesi girdi! Her yerde onu arıyorlar

BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı

Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti

5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli