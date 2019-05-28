Son Dakika Haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

20 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, organize hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıları takibe aldı.
Çalışmaların ardından çok sayıda adrese sabaha karşı 30 jandarma timi ve 4 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tüfek, 8 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2'si devlet memuru 16 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:11 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Tavşanlı, Kütahya, Güncel
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