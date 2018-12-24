Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere sentetik uyuşturucu sattıkları iddia edilen Adem B. ve Bayram T'yi takibe aldı.



Şüphelilerin Bahçelievler ve Osmangazi mahallelerindeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı.



Zanlılardan 10 suçtan arandığı belirlenen Bayram T, polisleri görünce bir miktar uyuşturucuyu yanan sobanın içine attı.



Sobaya su döken ekipler, bir kısmı yanmış uyuşturucuyu muhafaza altına aldı.



Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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