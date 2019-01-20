Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu
24 dakika önce
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kütahya
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirildiği istihbaratına ulaşılması üzerine 2 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı.
Kütahya - Eskişehir
kara yolunun kent girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 800 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Aziz O. ve Özgür K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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