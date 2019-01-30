Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

44 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan A.G'nin (33) uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Simav- Harmancık kara yolunda A.G'nin de bulunduğu otomobili durdurarak arama yapan ekipler, torpidoya gizlenmiş 125 gram skunk ele geçirdi.

A.G. ile araçtaki diğer şüpheliler İ.E. (23) ve M.Y. (25) gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Simav, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz "Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:50:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]