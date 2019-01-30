Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu
44 dakika önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Kütahya
'nın Simav
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilova
Mahallesi'nde yaşayan A.G'nin (33) uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Simav- Harmancık
kara yolunda A.G'nin de bulunduğu otomobili durdurarak arama yapan ekipler, torpidoya gizlenmiş 125 gram skunk ele geçirdi.
A.G. ile araçtaki diğer şüpheliler İ.E. (23) ve M.Y. (25) gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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