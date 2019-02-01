Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

6 dakika önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satmak için uyuşturucu hap getirdiği belirlenen Veli A'nın (25) kullandığı otomobili Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki polis noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, otomobilin taban döşemesine gizlenmiş 300 uyuşturucu hap ve 50 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Sürücü Veli A, gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA

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