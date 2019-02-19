Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları iddia edilen Ömür G. ve Murat Y'yi takibe aldı.
Esrar ve sentetik uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin Cumhuriyet ve Hamidiye mahallelerindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:43 Kaynak: AA
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