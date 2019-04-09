Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları iddia edilen Erdal N. ve Murat K'yi takibe aldı.



Esrar ve uyuşturucu hap sattıkları belirlenen şüpheli Erdal N.'nin İstiklal Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada 500 gram esrar ile 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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