Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:05 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
İçinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobili Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada motorun altına gizlenmiş 1 kilo 200 gram skunk ele geçirdi.
Otomobildeki Behlül K, Kemal Ercan E. ve Hasan K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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