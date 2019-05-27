Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İçinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobili Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada motorun altına gizlenmiş 1 kilo 200 gram skunk ele geçirdi.

Otomobildeki Behlül K, Kemal Ercan E. ve Hasan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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