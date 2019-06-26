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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ileri sürülen Afganistan uyruklu Masoud A. ile Ali Ç'yi takibe aldı.
Şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Masoud A'yı Afganistan uyruklu başka bir kişiye eroin satarken suçüstü yakaladı. Emniyette aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen Ali Ç'nin Akkent Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda ise 10 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:00 Kaynak: AA
Afganistan, Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, Güncel
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