Son Dakika Haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

30 dakika önce

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere esrar sattığı öne sürülen F.A'yı takibe aldı.
Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:57 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, Güncel
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