Son Dakika Haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

55 dakika önce

Kütahya'da, uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kütahya'da, uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda gençlere sentetik uyuşturucu sattığı belirlenen 2 zanlıyı takibe aldı.
Otomobille Zafertepe Mahallesi'nde gelen Mehmet Ali Y. (25) ve Onur K. (26) satış yaptıkları sırada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.
Zanlıların üzeri ve araçta yapılan aramada, satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:04 Kaynak: AA
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