Son Dakika Haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

42 dakika önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları öne sürülen O.E. (22) ve E.F.D'yi (30) takibe aldı.


Esrar ve sentetik uyuşturucu pazarladıkları öne sürülen şüphelilerin Bahçelievler ve Akkent mahallelerindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, bu kişileri gözaltına aldı.


Evlerde yapılan aramalarda 35 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar hap ele geçirildi.


Adliyeye sevk edilen O.E. ve E.F.D., "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.(HCA-EFE-) - KÜTAHYA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı!
Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 20:25:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]