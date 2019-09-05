Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da, ormanda yetiştirdikleri yaklaşık 1 kilogram uyuşturucuyu kentte satmak için getiren 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir köyden uyuşturucu getirerek kent merkezinde satacakları öne sürülen T.A. ve S.E'yi takibe aldı.
Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili Kütahya - Afyonkarahisar kara yolundaki polis noktasında durdurarak arama yapan ekipler, araçta gizlenmiş halde yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, uyuşturucuyu köyleri yakınındaki ormanlık alanda yetiştirdiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.