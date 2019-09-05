Son Dakika Haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kütahya'da, ormanda yetiştirdikleri yaklaşık 1 kilogram uyuşturucuyu kentte satmak için getiren 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kütahya'da, ormanda yetiştirdikleri yaklaşık 1 kilogram uyuşturucuyu kentte satmak için getiren 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir köyden uyuşturucu getirerek kent merkezinde satacakları öne sürülen T.A. ve S.E'yi takibe aldı.


Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili Kütahya - Afyonkarahisar kara yolundaki polis noktasında durdurarak arama yapan ekipler, araçta gizlenmiş halde yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, uyuşturucuyu köyleri yakınındaki ormanlık alanda yetiştirdiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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