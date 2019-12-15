Kütahya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

KÜTAHYA'da sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen A.B., jandarma ekiplerince suçüstü operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

KÜTAHYA'da sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen A.B., jandarma ekiplerince suçüstü operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 120 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ile esrar maddesi ele geçirildi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu alışverişi olacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli A.B.'yi takibe alan jandarma ekipleri Meydan Mahallesi'nde şüphelinin uyuşturucu hapları O.Ç.Ç.'ye sattığı sırada suçüstü operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan A.B.'nin üzerinde 24  uyuşturucu hap ele geçirildi. Evinde yapılan aramalarda ise 96 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 180 lira para ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli A.B. işlemleri için Kütahya Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen O.Ç.Ç. hakkında da ayrıca soruşturma başlatıldı.


Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:22 Kaynak: DHA
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