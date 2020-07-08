Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

KÜTAHYA'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezinin yanı sıra Tavşanlı ve Altıntaş ilçelerinde uyuşturucu madde imal edilerek satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında köy evlerinin de bulunduğu 9 farklı adrese yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bin 280 kök Hint keneviri, 10 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.