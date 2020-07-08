Kütahya'da uyuşturucu operasyonu 9 gözaltı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu 9 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıKÜTAHYA'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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