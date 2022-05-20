KÜTAHYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 2 GÖZALTI

20.05.2022 17:43

KÜTAHYA'da polisin baskın yaptığı bir evde satışa hazır bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polisin baskın yaptığı bir evde satışa hazır bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.U.'nun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen şüphelinin kaldığı eve savcılık izniyle baskın yapıldı. Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda 88 pakette satışa hazır metamfetamin ele geçirildi. Evdeki şüpheliler M.U. ile Y.S. adlı kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen 2 şüphelinin soruşturması devam ediyor.

KÜTAHYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 2 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 2 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 2 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 2 GÖZALTI
KÜTAHYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 2 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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