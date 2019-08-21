Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
22 dakika önce
KÜTAHYA'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:04 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen O.E. ve E.F.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya
E Tipi cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.
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