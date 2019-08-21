Son Dakika Haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

22 dakika önce

KÜTAHYA'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama, System.String[]
KÜTAHYA'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen O.E. ve E.F.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:04 Kaynak: DHA
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