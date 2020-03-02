Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama

6 saat önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama, System.String[]

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, il dışından kent merkezine uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine, şüpheli bir aracı Kütahya- Eskişehir kara yolu üzerindeki PTS'de durdurdu. Şahısların üzerinde 81 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.M.S. ve Z.B. emniyete götürüldü.


Adliyeye sevk edilen H.M.S. tutuklanırken, Z.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 katlı binanın çatı katında can pazarı! Alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı
Aydın'daki dev fuhuş operasyonunda 111 kişi hakkında işlem yapıldı Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi İngiliz gazetesinden dikkat çeken analiz: Esed, 8 yıllık savaşta bir ilki yaşadı

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 15:32:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]