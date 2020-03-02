Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, il dışından kent merkezine uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine, şüpheli bir aracı Kütahya- Eskişehir kara yolu üzerindeki PTS'de durdurdu. Şahısların üzerinde 81 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.M.S. ve Z.B. emniyete götürüldü.



Adliyeye sevk edilen H.M.S. tutuklanırken, Z.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA