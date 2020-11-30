Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin il dışından otobüsle uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenleyen ekipler, S.T'yi gözaltına aldı.

Ceketinin iç cebine gizlenmiş 500 uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.